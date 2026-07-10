All'alba, nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 23 fermo. Le operazioni hanno portato allo smantellamento di un traffico di droga tra Italia e Albania. Sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e documenti. Le indagini sono partite da un'indagine su un traffico di droga attivo tra i due Paesi. Nessuna informazione è stata resa sui soggetti coinvolti.

LECCE (ITALPRESS) – All'alba, nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, la Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 soggetti (21 in carcere e 2 ai domiciliari) emessi dal gip di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di altrettanti soggetti indiziati di fare parte di due associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti con canali di approvvigionamento albanese, per la cocaina, l'eroina e la marijuana, e calabrese, per la cocaina. Il termine “Whisper” (sussurro) con cui è stata denominata l'operazione deriva dalla modalità che gli indagati usavano per interloquire tra di loro, caratterizzata da estrema accortezza, quasi sottovoce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Smantellato traffico di droga tra l'Italia e l'Albania, 23 arresti

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NARCOTRAFFICO, ARRESTATO LATITANTE ALBANESE 45ENNE | 06/05/2026

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