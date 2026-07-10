Una banca occulta con sede a Milano è stata smantellata dalla Guardia di finanza, che ha sequestrato beni per 2,5 milioni di euro. L’indagine ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari. La struttura è stata definita sofisticata e invisibile, evidenziando la natura clandestina delle operazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti oltre alle misure adottate.

Sofisticata e invisibile. È così che la Guardia di finanza ha descritto la “banca occulta” al centro dell’indagine che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari e al sequestro di beni per un totale di 2,5 milioni di euro. Le accuse ai danni dei soggetti coinvolti sono di frode fiscale e riciclaggio. Le Fiamme gialle hanno smantellato una vera e propria infrastruttura finanziaria illegale che poteva contare su una “banca occulta” utilizzata per evadere il fisco e riciclare i relativi proventi illeciti. L’operazione, che è stata portata avanti dalla Gdf di Milano, fa seguito alle perquisizioni dello scorso 15 maggio, durante cui erano stati confiscati beni dal valore di 1,7 milioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Smantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni

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