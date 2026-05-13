Banca occulta cinese | sequestrati oltre 45 milioni di euro fermate 4 persone

Le autorità italiane hanno sequestrato più di 45 milioni di euro in un’operazione condotta nel Bresciano dalla Guardia di Finanza. Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di riciclaggio e frode fiscale collegato a una banca cinese nascosta. L’operazione ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro e all’interruzione di attività illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Bresciano, contro un presunto giro di riciclaggio e una maxi frode fiscale. Quattro persone di origine cinese sono state fermate su ordine della Procura di Brescia. Secondo gli investigatori, facevano parte di un’organizzazione composta da nove persone.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euroUna banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un’operazione della guardia di Finanza di... Banca occulta cinese a Padova, indagini anche quiMovimentavano centinaia di migliaia di euro la settimana senza nemmeno bisogno di una guardia armata. Temi più discussi: Scoperta una banca occulta cinese: sequestrati 45 milioni di euro; Banca cinese occulta nel Bresciano, quattro fermi e sequestro milionario; Scoperta una banca occulta cinese nel Bresciano: quattro fermi e sequestrati 45 milioni di euro; Banca occulta cinese: sequestrati oltre 45 milioni di euro, fermate 4 persone. Brescia, banca occulta cinese e false fatture: sequestrati 45 milioniUn sistema parallelo di trasferimento di denaro, società cartiere, contanti movimentati ogni giorno e milioni inviati all’estero aggirando i controlli ... elivebrescia.tv Banca cinese occulta nel Bresciano, quattro fermi e sequestro milionarioComplessivamente le somme veicolate all’estero sarebbero superiori a 40 milioni di euro. Guardia di Finanza in due appartamenti e un minimarket orientale ... giornaledibrescia.it