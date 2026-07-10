’Slow pop’ in piazza Mare e montagna si incontrano a tavola

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le sere d’estate a Pontremoli, si svolge un evento chiamato “Slow pop” in piazza, dove si uniscono mare e montagna attraverso un pranzo condiviso. La piazza si riempie lentamente di persone attratte da un rito tradizionale, mentre il Duomo si illumina e l’atmosfera si riempie di profumi di basilico, farina, mare e montagna. La scena si ripete ogni sera, creando un momento di aggregazione spontanea.

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C’è un momento, nelle sere d’estate a Pontremoli, in cui la piazza sembra trattenere il respiro. Le pietre del Duomo si scaldano di luce, l’aria profuma di basilico, farina, mare e montagna insieme, e la gente arriva a piccoli flussi, come richiamata da un rito antico. È in questo clima che domani e domenica piazza del Duomo ospiterà ’Slow Pop’, la festa gastronomica firmata Slow Food che celebra la biodiversità di Lunigiana, Apuane e Golfo dei Poeti. Il cuore dell’evento sarà un percorso culinario che racconta il territorio attraverso i suoi piatti simbolo. Un tris di primi che è quasi una dichiarazione d’identità: il testarolo pontremolese, morbido e antico come le sue origini; la mesciua con muscoli, che porta in piazza il sapore del Golfo; le lasagne stordellate, ricche e conviviali, figlie della cucina casalinga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ’Slow pop’ in piazza. Mare e montagna si incontrano a tavola
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