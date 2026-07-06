Il ministro per lo Sport e i Giovani e il presidente di Sport e Salute sono a New York per l'evento ‘Vespucci&America’s Cup’. I due rappresentanti si sono incontrati nella città statunitense, partecipando a questa iniziativa dedicata al mare. La presenza dei due funzionari si inserisce nel contesto della manifestazione, che celebra le tradizioni e le competizioni nautiche. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incontro o sull’agenda dell’evento è stata comunicata.

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma hanno partecipato a New York all'evento 'Vespucci & America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New York', un appuntamento che ha celebrato l'incontro tra due protagonisti assoluti della storia del mare, della navigazione e della competizione sportiva internazionale, rappresentando il dialogo tra la tradizione marinaresca e l'innovazione, tra la formazione e la competizione, tra la memoria storica e il futuro. Due simboli che, pur appartenendo a epoche diverse, raccontano la stessa vocazione del mare come luogo di incontro, di progresso e di cooperazione tra i popoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Abodi e Mezzaroma a New York per 'Vespucci&America's Cup', le due icone del mare si incontrano nella 'Big Apple'

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