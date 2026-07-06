Il ministro per lo Sport e i Giovani e il presidente di Sport e Salute sono intervenuti a New York all’evento “Vespucci&America’s Cup”, un’iniziativa dedicata alla storia e alle competizioni marine. Durante la manifestazione, sono stati presentati contenuti e approfondimenti sulla tradizione velica e sulle sfide future legate a questa disciplina. La partecipazione ha coinvolto diverse personalità del settore e ha previsto interventi e discussioni sul tema.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma hanno partecipato a New York all’evento “Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York”, un appuntamento che ha celebrato l’incontro tra due protagonisti assoluti della storia del mare, della navigazione e della competizione sportiva internazionale, rappresentando il dialogo tra la tradizione marinaresca e l’innovazione, tra la formazione e la competizione, tra la memoria storica e il futuro. Due simboli che, pur appartenendo a epoche diverse, raccontano la stessa vocazione del mare come luogo di incontro, di progresso e di cooperazione tra i popoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi e Mezzaroma per “Vespucci&America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New York"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli e l'America's Cup sbarcano a New York a bordo di Nave Vespucci. Abodi: due icone che s'incontranoNapoli e l'America's Cup sono state presentate a New York a bordo della Nave Vespucci.

America's Cup a Napoli, il dovere di vincere le Olimpiadi del mareLe pre-regate dell'America's Cup si sono concluse a Cagliari, portando a termine le attività preparatorie.

Temi più discussi: Napoli e l'America's Cup sbarcano a New York a bordo di Nave Vespucci. Abodi: due icone che s'incontrano; La leggendaria America’s Cup sbarca a New York a bordo della nave Vespucci; Inaugurati a Guidonia nuovo spazio Illumina e skatepark Collefiorito, Abodi: Da governo investimenti senza precedenti; Nave Vespucci pronta a salpare da Baltimora per fare rotta su New York dove celebrerà i 250 anni dell'indipendenza Usa.

Abodi e Mezzaroma a New York, il trofeo dell’America’s Cup sale a bordo della Nave Amerigo VespucciIl ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma hanno partecipato a New York all'evento Vespucci & America's Cup: le due icone del mare si incont ... italpress.com

Vespucci e America’s Cup si incontrano a New York, presenti Abodi e MezzaromaNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'evento Vespucci & Americàs Cup: le due icone del mare si incontrano a New York ha celebrato nella Grande Mela l'i ... italpress.com