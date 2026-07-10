Arezzi, 10 luglio 2026 – Nuova uscita discografica per Skinny Raise, artista valdarnese che torna sulle piattaforme digitali con "Diretto dal Valdarno", un brano hoodtrap che racconta il forte legame tra il rapper e il territorio in cui è cresciuto. Il singolo si caratterizza per un ritornello immediato e coinvolgente, pensato per catturare l'attenzione fin dal primo ascolto e accompagnare l'ascoltatore in un racconto che prende ispirazione dalla quotidianità e dall'identità del Valdarno. A curare la produzione del brano sono stati Last Garret ed Esna, che hanno realizzato un sound moderno e incisivo, influenzato dalle sonorità che caratterizzano l'attuale scena rap americana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Skinny Raise pubblica il nuovo singolo "Diretto dal Valdarno": un omaggio alle proprie radici

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Ai DramaThey Mocked the Delivery Guy… Not Knowing He Was an Unstoppable Cultivator.

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