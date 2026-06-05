Vinicio Simonetti ha pubblicato il suo decimo e ultimo singolo dal nuovo album “Gemini”, intitolato “Born Again”. Durante un suo concerto, si è notato che il pubblico si dimenticava della presenza di un solo artista sul palco.

C’è un momento preciso, durante un set di Vinicio Simonetti, in cui ci si dimentica che sul palco c’è una sola persona. È il momento in cui i layer si moltiplicano, il groove si consolida e la chitarra cede il passo a tessiture elettroniche dense e ipnotiche. Quel momento è il cuore di GEMINI, terzo album del cantautore marchigiano classe ’90, già segnalato da tempo da Rock.it e Rumore come una delle voci più interessanti del panorama indipendente italiano. IL SUONO Niente seconde take, niente post-produzione esterna: tutto è costruito dal vivo, in presa diretta e senza stacchi, attraverso un sistema di live looping che Simonetti ha sviluppato e affinato in oltre 50 date da one man band dal 2023 ad oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Vinicio Simonetti pubblica “Born Again”, il decimo e ultimo singolo dal nuovo album “Gemini”

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