Vinicio Simonetti pubblica Come Surround il nuovo singolo

È stato pubblicato il nuovo singolo di Vinicio Simonetti intitolato “Come Surround”, che fa parte del nono brano dell’album GEMINI. Il brano è stato creato con l’intento di favorire il rilassamento e la sensazione di pulizia. La pubblicazione segue il precedente lavoro dell’artista e si inserisce nella sua produzione musicale più recente. La canzone è disponibile su diverse piattaforme digitali.

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Pubblicato “Come Surround”, il nono singolo dell’album GEMINI di Vinicio Simonetti. Il brano nasce con un obiettivo preciso: pulire e rilassare. Non è una canzone che vuole emozionare a tutti i costi, ma qualcosa di più semplice e più necessario: un suono che si mette in mezzo tra te e il rumore del giorno, e lo ammorbidisce. Il tema centrale è il distacco dall’aspettativa. Quella pressione silenziosa che si accumula quando si ha sempre la sensazione di dover fare di più, di dover correre verso qualcosa, di non potersi permettere di fermarsi. “Come Surround” non risolve quella sensazione, ma per qualche minuto la mette in pausa. Invita chi ascolta a togliersi l’ansia di arrivare, a smettere di misurare il tempo in base a quello che ancora manca.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Vinicio Simonetti pubblica “Come Surround”, il nuovo singolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Max Marcolini pubblica il nuovo singolo “Infinity” (Ghost Record/Believe)La Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster di Max Marcolini (chitarrista e arrangiatore di Zucchero Sugar Fornaciari). Morandi pubblica “Monghidoro”, il nuovo singolo scritto da JovanottiBOLOGNA – In attesa di tornare live con il tour nei palazzetti, Gianni Morandi pubblica “Monghidoro”, brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti, da...