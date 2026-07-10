Jannik Sinner maltratta Djokovic e non gli dà scampo! Il n1 torna in finale a Wimbledon

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, assicurandosi il secondo titolo consecutivo nel torneo. Il tennista italiano ha vinto senza perdere un set, confermando la sua supremazia sul campione serbo. La partita si è conclusa con un punteggio che ha evidenziato il dominio di Sinner, che ha tenuto sotto pressione il rivale dall'inizio alla fine. Con questa vittoria, Sinner si prepara a disputare la finale del torneo sull’erba londinese.

Jannik Sinner, per il secondo anno consecutivo, è in finale a Wimbledon. E, per la quinta volta consecutiva nel torneo, non perde un set. Nella miglior versione del numero 1 fino a questo momento c’è un semplice eppure perfetto 6-4 6-4 6-4 su Novak Djokovic che, in 2 ore e 20 minuti, significa che domenica, alle 17:00, per la seconda volta consecutiva il popolo del tennis e dello sport italiano potrà stringersi attorno al suo campione, quando scenderà in campo sul Centre Court contro il tedesco Alexander Zverev. La stessa finale, in breve, degli Australian Open 2025. Per quattro game e mezzo non succede praticamente niente, nel senso che i veri scambi sono tre e per il resto si vedono tante prime vincenti, ace o risposte vincenti (Sinner). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner maltratta Djokovic e non gli dà scampo! Il n.1 torna in finale a Wimbledon

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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