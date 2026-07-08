Sinner-Djokovic il pronostico | Jannik e Nole si giocano la finale di Wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno in semifinale a Wimbledon, con il serbo che ha già battuto il tennista italiano a gennaio negli Australian Open. Djokovic, numero uno del mondo, disputa la sua terza semifinale sull’erba inglese, mentre Sinner cerca di raggiungere per la prima volta questa fase in uno Slam. La partita si giocherà sui campi di Londra, senza ulteriori dettagli sul programma.

Il numero uno del mondo giocherà la sua terza semifinale sull'erba inglese contro il serbo che lo aveva battuto a gennaio a Melbourne negli Australian Open Ci risiamo: ancora Jannik contro Nole in una semifinale Slam, questa volta a Wimbledon. Una rivincita per il numero uno del mondo che a gennaio aveva perso a Melbourne, agli Australian Open, nello stesso turno di gioco dopo essere stato in vantaggio per 2-0 nel set betting. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Djokovic in programma venerdì 10 luglio alle ore 14. Sinner ha conquistato la sua terza semifinale a Wimbledon grazie alla vittoria sul tedesco Struff, battuto 3-0 nel set betting (7-5 7-6 6-3) al termine di un match in cui non ha incantato ma si è comunque dimostrato ancora una volta molto solido nelle fasi pià importanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Novak Djokovic & Jannik Sinner practice while Mic'd Up before Wimbledon 2026

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