Sinner sfida Djokovic | per l’occasione è stata stravolta la tradizione di Wimbledon L’orario e dove vedere la semifinale anche in chiaro

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, con un orario e una programmazione modificati rispetto alle tradizioni del torneo. La partita sarà visibile anche in chiaro, oltre alle piattaforme abituali. Djokovic, numero uno al mondo, ha raggiunto la sua terza semifinale in quattro anni all’All England Club. La sfida tra i due si svolgerà in un contesto di attenzione crescente, dopo che le modalità di trasmissione sono state adattate per l’occasione.

È sempre Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner in semifinale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo è arrivato alla terza semifinale all’All England Club in quattro anni. E, per la terza volta, l’avversario sarà Djokovic. Il serbo ci arriva dopo una vera e propria impresa. A 39 anni ha superato Auger-Aliassime in quello che è diventato il quarto di finale più lungo della storia di Wimbledon: cinque ore e 15 minuti. Una partita infinita per un giocatore infinito, che non ha alcuna intenzione di smettere di stupire. Anzi, ha messo nel mirino il 25esimo Slam in carriera. Incontrerà un Sinner fin qui non perfetto, neanche contro Struff, ma in ripresa nella condizione, super al servizio e con qualche errore di troppo nel dritto. 🔗 Leggi su Open.online

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Sinner Djokovic è la miglior semifinale possibile fra due fenomeni

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