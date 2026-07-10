Sinner senza pietà | batte Djokovic e torna in finale a Wimbledon

Il 10 luglio 2026, a Wimbledon, Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic, qualificandosi per la finale del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha battuto Djokovic in due set. Nei giorni successivi, sia Djokovic che Sinner hanno affrontato altri incontri ATP, lasciando intendere che entrambi si siano confrontati più volte nel corso della stagione. La vittoria di Sinner rappresenta un risultato importante nel percorso del giocatore.

Londra, 10 luglio 2026 – Chi l’avrebbe mai detto di ritrovarci qui? Pensiero tacito negli spogliatoi, anche se almeno un paio di volte la domanda se la saranno fatta sia Novak Djokovic che Jannik Sinner nei loro, oggi 12, confronti Atp. Praticamente 10 anni fa l’azzurro si faceva scattare una foto con il campione serbo a Montecarlo, oggi gli ha strappato con un triplo 6-4 la gioia della sua undicesima finale a Wimbledon, battendolo. L’ultimo atto? Sarà contro il nuovo numero 2 del mondo, Alexander Zverev. Fondamentale nella partita la gestione dei turni di servizio. Jannik ha messo a segno con oggi 113 ace. Appare subito evidente anche la grande solidità del serbo quando si trova alla battuta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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