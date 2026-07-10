Sinner pazzesco contro Djokovic dopo l’impresa arriva anche l’incredibile notizia

Jannik Sinner ha raggiunto la finale di Wimbledon 2026 dopo aver battuto Djokovic. Domenica 12 luglio affronterà Zverev nell’ultimo match del torneo. È la seconda finale di fila sull’erba londinese per il tennista, che punta al secondo titolo consecutivo e al settimo Slam in carriera. La partita si terrà al termine delle semifinali.

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon 2026 e continua la sua corsa verso il secondo titolo consecutivo sull’erba londinese. Domenica 12 luglio il numero uno del mondo sfiderà Alexander Zverev nell’ultimo atto dei Championships, con la possibilità di conquistare il suo secondo Wimbledon e il settimo titolo Slam della carriera. Al di là del risultato della finale, Sinner ha già una certezza: resterà al comando del ranking ATP. Il successo ottenuto in semifinale gli garantisce infatti di chiudere il torneo ancora da numero uno del mondo, indipendentemente dall’esito della sfida contro il tedesco. L’unico elemento destinato a cambiare è il margine di vantaggio sul primo inseguitore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SINNER NON SI PARAGONA A DJOKOVIC, FEDERER E NADAL

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