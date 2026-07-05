Qualificazioni Mondiali basket 2027 impresa Italia contro la Lituania | risultato pazzesco

L’Italia ha battuto la Lituania con un margine di tre punti in una partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. È la quinta vittoria consecutiva degli azzurri nel girone di qualificazione. La sfida, considerata una delle più importanti del percorso, si è conclusa con un risultato storico per la squadra italiana.

L’Italia porta a casa la quinta vittoria nel girone di qualificazione e batte la favorita Lituana di tre punti: grandissimo risultato per gli Azzurri È una sfida di quelle che fanno la storia, decisiva per le qualificazioni al Mondiale 2027. L’Italia del basket scende in campo contro un colosso: la Lituania. Sulla carta, il pronostico è tutto a favore dei baltici, forti di un roster che mette i brividi e parla la lingua dell’Nba. Il campo, però, dà un verdetto molto diverso rispetto alle attese. Al termine di una sfida al cardiopalma, gli Azzurri, infatti, si impongono con un pesantissimo 87-84, chiudendo nel modo più bello una prima fase da incorniciare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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