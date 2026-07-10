In finale a Wimbledon, un tennista italiano ha battuto Novak Djokovic in modo netto, ripetendo la vittoria della precedente edizione. Durante l’evento, è stata presente una nota editrice famosa, ispiratrice di un film noto, che ha attirato l’attenzione dei presenti. Il giocatore ha anche scherzato sulla propria reazione alla presenza di questa figura. La partita si è conclusa con una prestazione che ha lasciato poco spazio all’avversario.

L’azzurro ha scherzato sulla presenza di Anna Wintour che ha ispirato Il Diavolo veste Prada. C’è la finale di Wimbledon, c’è una prestazione dominante contro Novak Djokovic e c’è anche un momento che strappa un sorriso. Dopo aver conquistato il pass per l’ultimo atto dello Slam londinese, Jannik Sinner si è soffermato anche sulla presenza in tribuna di alcune delle personalità più influenti del mondo della moda, tra cui Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America e figura che ha ispirato il personaggio interpretato da Meryl Streep nel film Il Diavolo veste Prada. Il numero uno del mondo, con la consueta ironia, ha ammesso di aver avvertito un pizzico di emozione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Sinner non dà scampo a Djokovic a Wimbledon, finale bis davanti a una tifosa speciale: «È stato un po’ impressionante»

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