Sinner ha dichiarato che Novak Djokovic ha la miglior risposta al mondo nel tennis. Ha aggiunto di aver dovuto modificare il suo gioco per aumentare il livello. Nel frattempo, si sta preparando per la finale, che rappresenta il suo ritorno in questa fase dopo aver vinto il titolo l’anno precedente contro Alcaraz. La partita si inserisce in un percorso caratterizzato da un risultato di 6-4 in un set.

Un domino ancora più netto di quanto non dica quel 6-4 periodico. Il ritorno in finale per difendere il titolo conquistato l'anno scorso contro Alcaraz. E la sensazione, anche se Zverev è in palla, che a batterlo possa essere solo un fattore esterno come il malore accusato contro Cerundolo al Roland Garros. Jannik Sinner è tornato una macchina e contro Djokovic ha vendicato la semifinale persa a gennaio all'Australian Open. Brutale con la racchetta, educato e rispettoso al microfono: "È bellissimo giocare un'altra finale di questo torneo prestigioso. Ringrazio il pubblico per la partecipazione. Novak è da anni fonte di ispirazione per la gente e per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner: "Nole ha la miglior risposta al mondo, ho dovuto cambiare qualcosa per alzare il livello"

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