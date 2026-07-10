Oggi, al torneo di Wimbledon, Jannik Sinner ha perso la semifinale contro Novak Djokovic. La partita si è svolta sul centrale e ha visto il tennista italiano affrontare il recordman del torneo. Si tratta della quarta sfida tra i due, con Djokovic che ha prevalso. La partita è durata diverse ore, con scambi intensi e punti decisivi. Alla fine, Djokovic ha conquistato l’accesso alla finale del torneo.

C'è un'ombra lunga sul Centrale di Wimbledon ed è quella di Novak Djokovic. Jannik Sinner la conosce bene: i due si sono già affrontati tre volte sui prati londinesi negli ultimi quattro anni, con l'azzurro capace di imporsi soltanto una volta, proprio dodici mesi fa, nel cammino che lo portò al primo storico trionfo ai Championships. Domani i due si ritroveranno nuovamente di fronte per un posto nella finale di domenica. In palio c'è un'altra pagina di storia: Sinner va a caccia del quinto Slam in carriera, Djokovic del 25°, il primo dopo il successo agli Us Open del 2023. I precedenti e i numeri al servizio Il bilancio degli scontri diretti sorride al numero uno del mondo, avanti 6-5 e vincitore di cinque delle ultime sei sfide. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Sinner, mezzo Wimbledon passa... da Djokovic. Oggi la semifinale contro il recordman del tennis

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Sinner ride dopo il punto a Djokovic

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Sì, la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic è pronta a entrare nella storia del tennisLa semifinale di Wimbledon tra un tennista italiano e un avversario serbo si sta disputando.

Sinner è già in semifinale a Wimbledon, contro Djokovic. Oggi Cobolli e Paolini scendono in campo per provare a raggiungerloJannik Sinner si è qualificato per la semifinale di Wimbledon dopo aver battuto ieri Jan-Lennard Struff in tre set.

Temi più discussi: Wimbledon, Sinner batte Mochizuki: ai quarti c'è Struff; Wimbledon – Se Sinner e Cobolli rispetteranno il pronostico saranno entrambi semifinalisti in Church Road; Sinner batte Borges in tre set e passa al terzo turno; Ero un po' in difficoltà, poi ho iniziato a servire meglio. Sono rimasto lì mentalmente: l'analisi di Sinner.

Se non dovesse vincere Wimbledon il pazzo proverà il calendar Golden Masters ne sono sicuro. Canada - Cincinnati - Shanghai sarebbe un tour de force al limite del sovrumano considerando anche che in mezzo ci sono gli US Open…. #Wimbledon #Sinner x.com

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