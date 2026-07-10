La semifinale di Wimbledon tra un tennista italiano e un avversario serbo si sta disputando. La partita è in corso e si prevede che possa entrare nella storia del torneo. La sfida vede i due giocatori affrontarsi su un campo di erba, con un punteggio molto combattuto. La partita è molto seguita dall’attenzione generale e potrebbe proseguire fino a risultati decisivi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Da una parte Jannik Sinner, campione in carica di Wimbledon, numero 1 al mondo, l'orgoglio del tennis italiano. Dall'altra, Novak Djokovic, il goat, la leggenda con 24 slam all'attivo, il campione classe 1987 che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Il risultato è che quello che andrà in scena oggi sul Centre Court di Wimbledon - a un orario ancora da definire - si prepara a essere uno di quei match da scrivere sul grande libro della storia del tennis. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Sì, la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic è pronta a entrare nella storia del tennis

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Jannik Sinner training on Court 1 Wimbledon with Novak Djokovic

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