Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale di Wimbledon dopo aver battuto ieri Jan-Lennard Struff in tre set. È il quinto anno consecutivo che raggiunge questa fase del torneo. Oggi Cobolli e Paolini scenderanno in campo per cercare di ottenere anche loro un pass per la semifinale. L’avversario di Sinner sarà Novak Djokovic.

J annik Sinner è già in semifinale, dopo aver battuto ieri Jan-Lennard Struff in tre set e conquistato per il quinto anno di fila il penultimo atto di Wimbledon, dove ad attenderlo ci sarà Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, tocca agli altri due azzurri ancora in corsa: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini scendono in campo entrambi sul Centre Court nei quarti di finale. L’obiettivo è provare a raggiungere il numero uno del mondo tra i migliori quattro del torneo. Campionessa e debuttante, Jasmine Paolini e Tyra Grant fanno sognare a Wimbledon X Jasmine Paolini contro Kostyuk a Wimbledon: orario e precedenti. Ad aprire il programma sul Centrale, alle 14:30, sarà Jasmine Paolini, testa di serie numero 13 e finalista a Wimbledon nel 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Sinner è già in semifinale a Wimbledon, contro Djokovic. Oggi Cobolli e Paolini scendono in campo per provare a raggiungerlo

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SINNER è in SEMIFINALE! Superato SHELTON, ora tocca a DJOKOVIC | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

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