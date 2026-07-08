Dario Puppo ha commentato che Sinner ha mostrato una diminuzione nella potenza dei colpi speciali. Ha aggiunto che, nel match contro Djokovic, non dovrebbe avere retropensieri. Il torneo di Wimbledon viene seguito quotidianamente in diretta sul canale YouTube di OA Sport attraverso il programma Tennismania, condotto da Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Giorno per giorno a seguire il torneo di Wimbledon sul canale YouTube di OA Sport c’è Tennismania, il programma condotto da Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. L’ultima puntata si è incentrata soprattutto sulle vittorie di Jannik Sinner e Novak Djokovic nei loro rispettivi quarti di finale e sulla semifinale che si disputerà proprio tra l’italiano ed il serbo. Puppo analizza proprio quello che dovrà fare Sinner contro il campione serbo: “Nella partita tra Djokovic e Sinner, anche nei momenti importanti, conteranno gli scambi medi. Sinner deve cercare di ottimizzare lo scambio più ridotto. Se Sinner gioca al servizio come ha fatto finora, anche per un grande risponditore come Djokovic, che ha dei riflessi straordinari, non sarà facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Puppo: “Sinner è un po’ regredito nei suoi colpi speciali. Contro Djokovic non deve avere retropensieri”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nessuno come Sinner nei colpi a fil di rete: tira la palla più vicina al nastro di Federer e DjokovicUn giovane tennista si distingue per la capacità di colpire la palla molto vicina al nastro, superando anche campioni del passato.

Puppo: “Djokovic e Federer forse stanno impazzendo vedendo che Sinner e Alcaraz mettono i loro record in pericolo”Nel primo turno del torneo sul campo in terra rossa del Foro Italico, Jannik Sinner ha vinto senza problemi.

Temi più discussi: Puppo: Sinner sta preparando la partita con Djokovic. Per il serbo questo è il posto migliore per provarci; Ambesi: Giusto indicare Sinner e Djokovic favoriti. Berrettini può avere buone chance; Puppo spiega: Si vede che Sinner è frenato, e gli avversari se ne accorgono. Al momento è un cantiere aperto; Puppo: Impressionato da Tyra Grant, salirà rapidamente. La media al servizio di Berrettini è incredibile.

Sinner, Boris Becker: Deve inserire la quinta, Djokovic sull'erba è il più difficile da battereL'ex campione tedesco Boris Becker ha analizzato il momento degli italiani a Wimbledon, lui che sull'erba londinese ha vinto tre volte e ... msn.com

Wimbledon: Sinner batte Struff, è semifinale contro DjokovicPe il secondo anno consecutivo, Jannik conquista la semifinale sull’erba londinese, questa volta in tre set contro il 36enne tedesco. Domani tocca a Paolini e Cobolli ... ilsole24ore.com