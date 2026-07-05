LIVE Sinner-Mochizuki Wimbledon 2026 in DIRETTA | Djokovic vince manca un match prima di Jannik

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Novak Djokovic ha battuto Roman Safiullin in quattro set, 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3, e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è svolta sotto coprifuoco a Londra, con possibili sospensioni a causa delle condizioni meteorologiche. In attesa di conoscere l’avversario, manca ancora un match prima di vedere in campo Jannik Sinner contro Mochizuki. La partita tra Sinner e Mochizuki è attualmente in corso, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 18.10 Novak Djokovic ha sconfitto Roman Safiullin per 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 e si è qualificato ai quarti di finale. A breve toccherà a Sabalenka-Osaka, poi sarà il turno di Jannik Sinner, che dunque giocherà in serata. 17:28 Roman Safiullin, dopo aver chiamato un medical timeout sul 3-2 in proprio favore, riesce a vincere il terzo set per 6-3 su Novak Djokovic e ad allungare il match. 16:32 Decisamente meno complicato il secondo set per Novak Djokovic, che lo vince per 6-3 contro Roman Safiullin. Il serbo è a un parziale dai quarti di finale, un appuntamento che ha mancato tre volte dal 2005 al 2008 e poi, dal 2009, una sola (nel 2016). 🔗 Leggi su Oasport.it

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