Sinner-Djokovic oggi Wimbledon 2026 | orario seconda semifinale tv programma streaming

Oggi si gioca la seconda semifinale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il match è previsto nel pomeriggio, con orario ancora da definire, e sarà trasmesso in diretta streaming e in tv. Si tratta del dodicesimo confronto tra i due tennisti, con Djokovic che ha vinto sette volte il torneo londinese. La sfida si svolge sul centrale, con un pubblico che attende di vedere quale dei due avanzerà in finale.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic, capitolo numero 12. Il numero 1 del mondo contro il sette volte campione di Wimbledon, l’appuntamento che forse tanti avrebbero voluto come finale, ma che il tabellone ha reso semifinale. E, soprattutto, c’è ancora la questione di pezzi di storia che possono comporsi in una maniera o nell’altra. Inevitabile ripensare alla semifinale degli Australian Open, con Sinner due volte avanti di un set e altrettante rimontato fino a subire la sconfitta dal serbo, il tutto dopo cinque vittorie consecutive tra 2023 e 2025. Ma anche inevitabile il raffronto in termini di sforzi eseguiti fino a questo momento: Jannik... 🔗 Leggi su Oasport.it

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