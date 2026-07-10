Sinner-Djokovic la profezia di Bertolucci | Ecco come finirà

Da tvzap.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centre Court di Wimbledon aspetta la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, dopo l’eliminazione di Cobolli e Paolini. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con il pubblico concentrato sull’incontro tra i due tennisti. La sfida rappresenta un momento cruciale del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati. La partita è ancora in corso, senza ulteriori dettagli sui risultati o sviluppi successivi.

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Il Centre Court trattiene il fiato. Dopo le uscite di scena di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, l’attesa a Wimbledon si concentra tutta su una semifinale che ha il sapore della storia: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Un duello che va oltre il semplice passaggio in finale e che arriva in un momento delicatissimo per il tennis internazionale, tra gerarchie che cambiano e campioni che cercano nuove conferme. I tifosi italiani fremono, gli appassionati si interrogano e una domanda domina il dibattito: chi avrà la meglio tra il numero uno azzurro e il fuoriclasse serbo? A provare a leggere in anticipo la sfida è stato Paolo Bertolucci, che ai microfoni di Sky ha analizzato il momento dei protagonisti senza sbilanciarsi subito sul verdetto finale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Wimbledon, la profezia di Paolo Bertolucci su Sinner-Djokovic: Ecco come finirà

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