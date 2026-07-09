Sarà il futuro del tennis | la profezia di Djokovic su Sinner nel 2021

Nel 2010, Novak Djokovic incontrò per la prima volta Jannik Sinner a Montecarlo. Cinque anni dopo, i due si sono affrontati di nuovo, questa volta in semifinale a Wimbledon, con l'incontro previsto per il 10 luglio su Sky. Djokovic aveva già definito il talento italiano come “il futuro del tennis” nel 2021, dopo il loro primo incontro.

Così il fuoriclasse serbo Novak Djokovic dopo il primo incontro con Jannik Sinner in carriera, a Montecarlo nel 2010. 5 anni dopo si ritrovano in semifinale a Wimbledon (domani 10 luglio su Sky). . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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