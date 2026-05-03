Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, ex tennisti e attuali commentatori sportivi, hanno espresso alcune previsioni sugli imminenti Internazionali di Roma durante una trasmissione su Sky Sport. I due si sono confrontati sul torneo che seguirà il Masters 1000 di Madrid, condividendo opinioni e considerazioni sulla competizione che sta per iniziare. La loro analisi si inserisce nel contesto delle sfide del circuito tennistico contemporaneo.

Nemo propheta in patria, o quasi. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, compagni in campo ai tempi della Coppa Davis e sodali fuori, tra telecronache, commenti e cene, si lanciano a Tennis Heroes su Sky Sport in una profezia sugli imminenti Internazionali di Roma al via dopo il Masters 1000 di Madrid. "Il Foro Italico era casa, la nostra casa", premettono con un pizzico di nostalgia per gli anni Settanta. "A Roma c'era il polline e io soffrivo", rivela Bertolucci con l'amico Panatta che lo sfotte: "No, secondo me era colpa dell'amatriciana.". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47539599 La loro epoca era inimmaginabile, per il tennis ultra-professionista di oggi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner a Roma e "la bestiaccia": la profezia cupa di Panatta e Bertolucci

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