Oggi a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini cercano di raggiungere le semifinali, mentre Jannik Sinner si è già qualificato. Gli incontri si svolgono sui campi di Londra e sono trasmessi in diretta tv. Cobolli affronta un avversario in un match che potrebbe decidere il suo proseguimento nel torneo, mentre Paolini sfida una giocatrice di livello superiore. Gli appassionati possono seguire le partite sui canali sportivi dedicati o in streaming.

Londra, 8 luglio 2026 - Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vanno a caccia del pass per le semifinali di Wimbledon 2026, dove già si è qualificato Jannik Sinner. I due azzurri apriranno il programma del Campo Centrale dell’All England Club. Cobolli-Fery. Per raggiungere quello che sarebbe il suo miglior traguardo a Wimbledon, ossia la semifinale, Flavio Cobolli deve battere l'idolo di casa Arthur Fery. L'inglese, in tabellone grazie ad una wild-card, viene dall'impresa compiuta contro il bulgaro Grigor Dimitrov, rimontano e battuto al quinto set (7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6). Per il classe 2002 numero 114 del ranking Atp si tratta della prima volta nei quarti di finale di un Major, obiettivo che l'azzurro invece aveva già centrato in due occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Sport.quotidiano.net - Cobolli-Fery e Paolini-Kostytuk oggi a Wimbledon: orari e dove vederli in tv. Caccia alle semifinali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wimbledon 2026, gli italiani in campo oggi: tocca a Cobolli, Berrettini e Paolini | Programma, orari e dove vederli in tvOggi sei tennisti italiani scendono in campo a Wimbledon 2026, tra cui Cobolli, Berrettini e Paolini.

Leggi anche: Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini a caccia dei quarti. Orari e dove vederli

Temi più discussi: Cobolli-Fery vale la semifinale: quando e dove vederlo; Wimbledon, oggi Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv; Dove vedere Cobolli-Fery e Paolini-Kostyuk nei quarti di finale di Wimbledon in tv e streaming; Wimbledon, sorpresa Fery, batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quarti.

#Sinner vola in semifinale a #Wimbledon. L'azzurro, n.1 del mondo, doma nei quarti il tedesco Struff 7-5 7-6(4) 6-3. Ora uno tra #Djokovic e #AugerAliassime. Domani quarti anche per #Cobolli (contro la sorpresa di casa #Fery) e #Paolini (contro #Kostyuk) buf x.com

Cobolli-Fery e Paolini-Kostytuk oggi a Wimbledon: orari e dove vederli in tv. Caccia alle semifinaliL'azzurro se la vede con il beniamino di casa, grande rivelazione nel tabellone maschile. La toscana invece affronta l'ucraina, già battuta in due occasioni ... sport.quotidiano.net

Dove vedere Cobolli-Fery e Paolini-Kostyuk nei quarti di finale di Wimbledon in tv e streamingL’unico precedente lo ha vinto il britannico al primo turno dell’Australian Open ma l'azzurro è in grande forma. E anche Jasmine non si vuole fermare ... corriere.it