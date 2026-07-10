A che ora gioca Sinner oggi contro Djokovic a Wimbledon | dove vederla in tv anche in chiaro e precedenti

Oggi a Wimbledon, Jannik Sinner affronta Novak Djokovic in una partita valida per la semifinale. La sfida si svolge nel tardo pomeriggio e viene trasmessa anche in chiaro su alcuni canali televisivi. Sinner cerca di raggiungere la seconda finale consecutiva a Londra, mentre Djokovic punta al suo ottavo titolo ai Championships e al 25° Major in carriera. La partita si gioca sul campo centrale di Church Road.

Londra, 10 luglio 2026 - C'è Novak Djokovic a frapporsi oggi fra Jannik Sinner e la sua seconda finale consecutiva a Wimbledon. Mentre l'azzurro insegue uno storico bis a Church Road dopo il trionfo di anno fa, il serbo sogna il tanto agognato 25° titolo Major in carriera e l’ottavo trionfo ai Championships. Il nostro portacolori è chiamato necessariamente ad alzare il proprio livello se vuole agguantare il pass per l'atto conclusivo. E' pur vero che il classe 2001 ha concesso appena due set agli avversari nei torneo ed entrambi a Miomir Kecmanovic all'esordio. Nei quarti, il numero uno del mondo ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SINNER - DJOKOVIC, SEMIFINALE DI WIMBLEDON: QUANDO E DOVE VEDERLA | TIFOSI ITALIANI INFURIATI

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