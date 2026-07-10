Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026 | la semifinale in diretta

A Wimbledon 2026, Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano in semifinale in diretta. È la quarta volta in cinque anni e la terza in quattro anni che i due si sfidano nel torneo sull’erba più prestigioso. La partita determina chi accederà alla finale del torneo.

Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano a Wimbledon per la quarta volta in cinque anni e per la terza volta in quattro anni, in palio ci sarà un posto nella finale del torneo sull’erba più prestigioso del mondo. L’italiano e il serbo si scontrano in una semifinale Slam per la seconda volta in questo 2026. All’Australian Open Nole ha sconfitto il tempo e l’azzurro, piegato 6-4 al quinto set. Inizio diretta: 100726 17:14 Fine diretta: 100726 22:00 Punti chiave. 17:03 100726 Sinner e Djokovic sono entrati in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic sono entrati sul centrale di Wimbledon... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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