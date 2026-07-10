Sinner Djokovic streaming e diretta tv | dove vedere la semifinale di Wimbledon 2026

Da tpi.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 10 luglio 2026, si gioca la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic. La partita si svolge nel torneo di tennis più importante al mondo. La sfida tra i due si può seguire in streaming e in diretta tv, anche in chiaro su Tv8. L’orario di inizio è stato comunicato, ma non sono stati ancora diffusi dettagli sui canali digitali.

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, orario, canale, a che ora, in chiaro, Tv8. Questo pomeriggio, 10 luglio 2026, Sinner e Djokovic si sfidano in un’attesissima semifinale di Wimbledon 2026, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Ma dove vedere il match Sinner Djokovic in tv e in streaming? La partita è trasmessa in chiaro? Su che canale? Il numero uno al mondo affronta Djokovic, reduce da una maratona di oltre cinque ore nei quarti, per ottenere un posto in finale e provare a difendere il titolo conquistato l’anno scorso sull’erba inglese. Ecco tutte le informazioni sulla semifinale di oggi. In tv e in chiaro, canale. La semifinale di Wimbledon 2026 di oggi, 10 luglio 2026, tra Sinner e Djokovic viene trasmessa in chiaro per tutti su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Tpi.it

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