Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2026, con il numero 1 del mondo che sfida il numero 7 del seeding. La partita è valida per la seconda semifinale del torneo. Dopo sei mesi, si ripropone la sfida tra i due, che si era già vista a Melbourne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 7, valido per la seconda semifinale del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il serbo sarà il seconda del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di oggi, venerdì 10 luglio, sul Centre Court: Sinner e Djokovic giocheranno dopo il match tra il britannico Arthur Fery ed il tedesco Alexander Zverev. Jannik Sinner finora ha ceduto soltanto 2 set, persi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: dopo 6 mesi c’è la rivincita di Melbourne

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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