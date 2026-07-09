Wilander boccia Sinner | Sull’erba non è una minaccia Vincerà Djokovic

Da sportface.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, si è verificato il dodicesimo confronto diretto tra i due. La partita si presenta equilibrata, senza un chiaro favorito. Un ex tennista ha commentato che Sinner non rappresenta una minaccia sull’erba e ha previsto la vittoria di Djokovic. La sfida ha suscitato discussioni a livello mondiale, con molti che seguono con attenzione l’esito del match.

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La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è una sfida iconica, che sta già accendendo le discussioni in tutto il mondo. Il dodicesimo confronto diretto tra l’italiano e il serbo si presenta all’insegna dell’assoluto equilibrio, tanto che è difficile sbilanciarsi in sede di pronostico. Ma c’è chi un’idea se l’è fatta: Mats Wilander, ex numero uno del mondo, non ha dubbi e indica il serbo come favorito per arrivare fino in fondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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