Wilander | Sinner sull'erba non è la stessa minaccia E spiega perché punta su Djokovic a Wimbledon

L'ex tennista ha dichiarato che Sinner non rappresenta la stessa minaccia sull'erba rispetto ad altre superfici. Ha inoltre indicato il tennista serbo come favorito in semifinale, sottolineando la sua eccellente condizione fisica a 39 anni e la possibilità di vincere il suo 25° Slam.

L'ex tennista vede favorito in semifinale il campione serbo che, nonostante i 39 anni, sfoggia un'integrità fisica straordinaria. "Può conquistare il 25° Slam della carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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