Sinner | Bello tornare in finale questo torneo è speciale Dovevo alzare il livello e l' ho fatto

Jannik Sinner ha battuto Djokovic in tre set e si è qualificato per la seconda finale consecutiva a Wimbledon, dopo aver vinto nel 2025 contro Alcaraz. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sancito la vittoria dell’italiano, che ha dichiarato di aver alzato il livello di gioco. Sinner ha commentato di essere felice di tornare in finale e di aver migliorato le sue prestazioni nel torneo.

Jannik Sinner supera Djokovic in tre set e conquista la seconda finale (consecutiva) a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata dall'inizio alla fine per il numero al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo: "Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo"., Applauso anche all'avversario: "Novak continua a essere un'ispirazione non solo per il pubblico, ma anche per le nuove generazioni. Con lui le sfide sono sempre combattute, come nella semifinale in Australia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Sinner-Alcaraz: la finale di Monte-Carlo | Preview

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