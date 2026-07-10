Sinner batte Djokovic e poi s'imbarazza per i tifosi celebri a Wimbledon | Ma sono solo un tennista

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, poi ha commentato di essere solo un tennista, senza voler essere un'icona. Dopo la vittoria, ha espresso gratitudine per l’ispirazione rappresentata dal suo avversario. Non ha fatto commenti sulle pressioni esterne, tra cui quelle legate a figure del mondo della moda. La partita si è conclusa con un risultato inatteso per molti, lasciando il tennista italiano in fase di grande attenzione.

Jannik Sinner supera Djokovic in semifinale a Wimbledon ed esprime la sua gioia: "Nole è un'ispirazione". Dai segreti tattici sull'erba alla pressione per Anna Wintour. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner on Facing Djokovic in Wimbledon Semifinal

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