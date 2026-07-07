Sinner batte Struff a Wimbledon poi l'ennesima domanda su Parigi | Grazie per avermelo ricordato
Jannik Sinner ha vinto contro Struff e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Dopo il match, è stato nuovamente interrogato sulla possibilità di partecipare a Parigi. Sinner ha risposto con sarcasmo, ringraziando per avergli ricordato il torneo francese. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha dimostrato sicurezza sul campo, mentre le domande sul Roland Garros sono continuate a essere sollevate dai giornalisti.
Jannik Sinner vola in semifinale a Londra: l'ironia sull'ennesima domanda sul Roland Garros e l'analisi del match contro Struff. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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