Sinner batte Struff a Wimbledon poi l'ennesima domanda su Parigi | Grazie per avermelo ricordato

Notizia in breve

Jannik Sinner ha vinto contro Struff e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Dopo il match, è stato nuovamente interrogato sulla possibilità di partecipare a Parigi. Sinner ha risposto con sarcasmo, ringraziando per avergli ricordato il torneo francese. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha dimostrato sicurezza sul campo, mentre le domande sul Roland Garros sono continuate a essere sollevate dai giornalisti.