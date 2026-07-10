I sindaci della montagna sono critici sui tagli ai servizi e alle imprese. Ritengono che queste misure abbiano colpito duramente le comunità locali, senza considerare le esigenze specifiche delle aree montane. Nei mesi recenti, alcuni rappresentanti politici di centrodestra hanno dichiarato di aver ascoltato le richieste, ma le decisioni del ministro hanno seguito un percorso diverso. La percezione è che le scelte siano state prese senza un reale confronto con le amministrazioni locali.

"È stato un fulmine a ciel sereno. In questi mesi tanti esponenti nazionali di centrodestra hanno finto di ascoltarci, consapevoli che il ministro Calderoli sarebbe andato dritto per la sua strada". È la reazione del sindaco di Sassocorvaro, Daniele Grossi, all’indomani della notizia che la nuova legge sulla montagna sarà in vigore dal 22 luglio, escludendo ventinove Comuni marchigiani dal novero dei ’montani’, compreso quello che lui amministra. Il 7 luglio, infatti, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (Dpcm 121) che mette nero su bianco i criteri (rivisitati) di classificazione, o di montanità, e in allegato il nuovo elenco dei Comuni montani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaci sul piede di guerra: "Dai servizi alle imprese, la scure sulla montagna"

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