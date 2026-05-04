Bollette benzina inflazione Consumatori sul piede di guerra
I consumatori si trovano a fronteggiare aumenti nei costi di bollette e carburanti, mentre l’inflazione continua a salire. Le difficoltà sono legate alle tensioni internazionali e ai nuovi dazi che hanno fatto salire i prezzi di vari beni di consumo. La situazione ha portato molte persone a manifestare preoccupazione per gli effetti sulle proprie finanze e sul budget familiare.
Consumatori sul piede di guerra. Preoccupati denunciano le ripercussioni sulle tasche dei cittadini delle crisi internazionali, dei nuovi dazi e dell’inflazione. Servizio di Antonella Mitola TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Bollette, benzina, inflazione. Consumatori sul piede di guerra
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