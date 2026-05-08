Emergenza rifiuti Roma est sul piede di guerra | Non siamo la discarica della città

Roma est si trova in una situazione di tensione a causa di un’ordinanza firmata dal sindaco, che consente all’impianto di Rocca Cencia di aumentare temporaneamente lo stoccaggio dei rifiuti per 60 giorni. La decisione ha suscitato proteste da parte dei residenti e delle associazioni locali, che ribadiscono come l’area non debba essere considerata una discarica della città. La questione riguarda la gestione dei rifiuti nelle periferie e le modalità di trattamento adottate.

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