Emergenza rifiuti Roma est sul piede di guerra | Non siamo la discarica della città
Roma est si trova in una situazione di tensione a causa di un’ordinanza firmata dal sindaco, che consente all’impianto di Rocca Cencia di aumentare temporaneamente lo stoccaggio dei rifiuti per 60 giorni. La decisione ha suscitato proteste da parte dei residenti e delle associazioni locali, che ribadiscono come l’area non debba essere considerata una discarica della città. La questione riguarda la gestione dei rifiuti nelle periferie e le modalità di trattamento adottate.
Roma est è sul piede di guerra. L’ordinanza firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che autorizza il sito Ama di Rocca Cencia ad aumentare lo stoccaggio dei rifiuti per 60 giorni, ha riacceso le polemiche sulle periferie utilizzate come “discariche” della Capitale. Per questo, undici.🔗 Leggi su Romatoday.it
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