I pescatori della Laguna di Orbetello segnalano bassi livelli di ossigeno, sottolineando che il consorzio è in ritardo. Chiedono al Governo di completare l’iter necessario per affrontare la situazione. La problematica è stata evidenziata da più di un anno, senza ancora interventi concreti. La mancanza di azioni tempestive preoccupa gli operatori locali, che temono ripercussioni sulla fauna e sulle attività di pesca.

L’allarme lanciato dai pescatori della Laguna di Orbetello sui bassi livelli di ossigeno conferma che non c’è più tempo da perdere. A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge che ha istituito il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna, il ministero dell’Ambiente e il Governo non hanno ancora completato gli atti necessari per renderlo pienamente operativo. Un ritardo grave e ingiustificabile che espone un ecosistema estremamente fragile e un’intera comunità a rischi che potevano e dovevano essere prevenuti. Lo dichiarano i deputati del Pd Marco Simiani, capogruppo in Commissione Ambiente della Camera, e i componenti della Commissione Agricoltura del Pd Antonella Forattini, Stefano Vaccari e Nadia Romeo, al termine del sopralluogo effettuato ieri nella Laguna di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Simiani: "Consorzio in ritardo. Il Governo completi l’iter"

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