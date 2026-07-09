Il campus antimafia di Semproniano è stato aperto e dedicato alla promozione della cultura della legalità. La struttura, realizzata su beni confiscati alla criminalità organizzata, rappresenta un esempio di riutilizzo di questi beni. Il deputato del Pd ha visitato il sito e ha definito il progetto come un esempio di riscatto sociale. L’evento ha segnato l’inizio delle attività del campus, che si concentra sulla promozione della legalità.

Il Campus antimafia di Semproniano come esempio di riscatto sociale e di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. È il messaggio lanciato dal deputato del Pd Marco Simiani (nella foto), che ha visitato la struttura in occasione dell’avvio del campus dedicato alla promozione della cultura della legalità. Per il parlamentare il progetto rappresenta una dimostrazione concreta di come il patrimonio sottratto alla criminalità possa essere restituito alla collettività, trasformandosi in una risorsa per il territorio. Simiani ha ricordato il lavoro svolto dal Comune di Semproniano, dalla Prefettura di Grosseto, dalla Consulta provinciale e dalle associazioni coinvolte, grazie al quale decine di immobili confiscati sono stati destinati ad attività sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Simiani: "Il campus antimafia è un esempio di riscatto sociale"

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