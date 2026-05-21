Autotrasporto confermato il fermo dal 25 maggio | Settore esasperato il Governo è in ritardo
A partire dal 25 maggio, i camion dell’autotrasporto resteranno fermi nei piazzali delle aziende che hanno aderito, senza prevedere manifestazioni o blocchi stradali organizzati dalle associazioni di categoria. La decisione è stata confermata anche a Parma, dove i mezzi non circoleranno come previsto. La protesta si protrae in risposta a quanto definito come un settore esasperato, con i rappresentanti che criticano il ritardo del governo nel intervenire.
Il fermo dell’autotrasporto è confermato anche a Parma. Da lunedì 25 maggio i camion resteranno fermi nei piazzali delle aziende aderenti, senza manifestazioni o blocchi stradali organizzati dalle associazioni di categoria. È quanto annunciato oggi durante una conferenza stampa congiunta allo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Assemblea trasporti di Confartigianato, confermato il fermo dal 25 maggio
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