Sigfrido Ranucci ha spiegato che Valter Lavitola era più di un amico, definendolo quasi un membro della famiglia. Ha riferito che Lavitola ha cenato due volte con i suoi figli. La conversazione si è concentrata su questa relazione personale, lasciando intendere un legame stretto tra i due. Nessuna altra informazione sui motivi o sul contesto di questa affermazione è stata fornita.

Forse Valter Lavitola era per Sigfrido Ranucci qualcosa in più di un "caro amico", come spiegato dal giornalista di Rai 3. Era quasi uno di famiglia, "due volte ha cenato con i miei figli". Dal 2019 non era solo una fonte privilegiata di Report: il paladino della libertà di stampa, segugio del giornalismo d'inchiesta, aveva stretto un legame molto stretto con l'imprenditore e faccendiere finito in mezzo a molti guai giudiziari nella sua turbolenta carriera. E questo, forse, rende la vicenda imprevedibile e impronosticabile. Una frequentazione per certo piuttosto scomoda e imbarazzante per Sigfrido, al di là del coinvolgimento o meno di Valter nell'attentato dell'ottobre 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, quella strana "spiegazione": Lavitola e la casa al mare

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