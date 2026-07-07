Sigfrido Ranucci ha dichiarato di essere sconcertato e ancora senza spiegazioni dopo che un’inchiesta della Procura di Roma ha indicato Valter Lavitola come presunto mandante di un attentato davanti alla sua abitazione di Pomezia. Ranucci ha affermato di essere molto sorpreso, sottolineando che Lavitola è un amico e che la lettera bomba sarebbe un messaggio destinato a qualcun altro.

“Sono veramente stordito. Sono sconcertato”. Sigfrido Ranucci fatica a trovare una spiegazione dopo l’inchiesta della Procura di Roma che individua in Valter Lavitola il presunto mandante dell’attentato compiuto davanti alla sua abitazione di Pomezia. Una vicenda che sorprende il giornalista di Report anche per il rapporto personale che, da anni, lo lega all’imprenditore e faccendiere. Una svolta che arriva a pochi giorni dagli arresti dei presunti esecutori dell’attentato a Pomezia che distrusse la macchina del giornalista. “Lavitola è un amico”, spiega Ranucci. “Ci sentiamo al telefono molto spesso, con chiamate e messaggi settimanali, se non giornalieri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci: “Sono sconcertato, Lavitola è un amico. Quella bomba? Un messaggio destinato a qualcun altro”

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