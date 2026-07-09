Sigfrido Ranucci più leader di Elly Schlein e Giuseppe Conte? Ecco il testo del sondaggio preparato da Valter Lavitola per Mr Report

Un sondaggio commissionato da Valter Lavitola mette a confronto l’appeal politico di Sigfrido Ranucci con quello di Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il documento, composto da ventuno domande, mira a valutare le possibilità di Ranucci di diventare premier del campo largo. Open ha ottenuto in esclusiva il testo completo del sondaggio, che analizza il livello di consenso e di attrattiva del conduttore di Report rispetto alle altre figure politiche.

Ventuno domande per arrivare a dimostrare le chance di Sigfrido Ranucci premier del campo largo. Open è in grado di rivelare il sondaggio esclusivo commissionato da Valter Lavitola per testare l’appeal politico del conduttore di Report. Un testo che, secondo la versione fornita dall’imprenditore indagato per l’attentato al giornalista Rai, ha accolto i suggerimenti di altri importanti giornalisti esperti di politica e che per ammissione dello stesso Ranucci è stato visto dal diretto interessato (che però precisa di non avere mai pensato di candidarsi). Il sondaggio parte dalle primarie del campo largo guidando gli elettori ad esprimersi sui... 🔗 Leggi su Open.online

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