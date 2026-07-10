Sigfrido Ranucci ha negato di avere ambizioni politiche, affermando che si tratta di false voci. Ha inoltre commentato le accuse contro Valter Lavitola, ex direttore di un giornale, coinvolto nelle indagini della DDA di Roma. Secondo le investigazioni, Lavitola sarebbe il mandante di un attentato contro un giornalista di Report. Ranucci ha dichiarato che Lavitola cercava di accreditarsi presso altri, senza fornire ulteriori dettagli.

Sigfrido Ranucci torna a parlare di Valter Lavitola, l’ex direttore de L’Avanti che, secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sarebbe il mandante dell’attentato ai danni del giornalista di Report. Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista smentisce categoricamente di aver pensato a un suo ingresso in politica: “Balle. Non ho mai voluto”. Lavitola, infatti, avrebbe commissionato un sondaggio per sondare la popolarità del conduttore di Report. “Forse cercava di accreditarsi verso altri” spiega Ranucci che aggiunge: “Lavitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi. Sapeva bene che non mi sarei candidato”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sigfrido Ranucci: “Io in politica? Balle. Lavitola forse cercava di accreditarsi verso altri”

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