Ranucci | Sconcerto e preoccupazione per la sospensione di Report

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tempo di lettura: < 1 minuto “Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l’informazione tutta che la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture, assurde, che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche e da alcune ricostruzioni giornalistiche, per sospendere le repliche estive di puntate di inchiesta di Report già trasmesse”. Lo afferma Sigfrido Ranucci in una nota diffusa dall’avvocato Roberto De Vita. “Sospensione – aggiunge – con una motivazione che afferma esattamente il contrario: questa non è la protezione del ‘patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico’ e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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