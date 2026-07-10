Tempo di lettura: < 1 minuto “Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l’informazione tutta che la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture, assurde, che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche e da alcune ricostruzioni giornalistiche, per sospendere le repliche estive di puntate di inchiesta di Report già trasmesse”. Lo afferma Sigfrido Ranucci in una nota diffusa dall’avvocato Roberto De Vita. “Sospensione – aggiunge – con una motivazione che afferma esattamente il contrario: questa non è la protezione del ‘patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico’ e... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ranucci: “Sconcerto e preoccupazione per la sospensione di Report”

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