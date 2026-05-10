Il matrimonio da favola del figlio di Lorella Cuccarini | ecco le nozze di Giorgio Capitta

Da donnapop.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Capitta e Sole Galanti hanno celebrato il loro matrimonio in una cerimonia che si è svolta sulle rive di un lago. La sposa indossava un abito bianco, mentre gli invitati erano presenti per condividere il momento. Tra i presenti c’era anche Lorella Cuccarini, che ha assistito alle nozze con emozione. La cerimonia è stata accompagnata da un’atmosfera intima e festosa, con amici e parenti riuniti per l’occasione.

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Matrimonio da sogno per Giorgio Capitta e Sole Galanti: dalla cerimonia sul lago all’emozione di Lorella Cuccarini. Ecco tutti i dettagli delle romantiche nozze total white. Leggi anche: Come fa Lorella Cuccarini ad avere un fisico mozzafiato a 61 anni? Ecco rivelato il suo segreto di bellezza Fiori bianchi, atmosfera elegante e una cerimonia all’insegna della riservatezza. Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, è convolato a nozze con Sole Galanti in una location suggestiva che ha reso il matrimonio ancora più romantico. Il sì è stato celebrato nel Santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia, davanti a parenti e amici più stretti.🔗 Leggi su Donnapop.it

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