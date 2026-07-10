Sicurezza poliziotti anche in borghese sui vagoni della Circumvesuviana diretti a Sorrento

Da napoli.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque agenti della Polfer, alcuni in borghese, sono stati schierati sul treno Napoli-Sorrento per un servizio sperimentale volto a contrastare violenza, vandalismo e furti sulla linea Circumvesuviana. L'intervento è partito ieri sul treno numero 10913, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza a bordo e prevenire comportamenti illeciti. Il servizio, ancora in fase di prova, si svolge durante i viaggi diretti a Sorrento.

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Cinque agenti della Polfer sul treno Napoli-Sorrento numero 10913 hanno inaugurato ieri un servizio sperimentale finalizzato a prevenire episodi di violenza, vandalismo e furti sulla linea Circumvesuviana. La presenza dei poliziotti sui vagoni (in divisa e in borghese) è prevista dalla convenzione siglata già da alcuni mesi tra Ente Autonomo Volturno e Polizia ferroviaria. La misura, informa la società di proprietà della Regione Campania che gestisce la Circumvesuviana, la Cumana e la Circumflegrea, «ha richiesto un percorso amministrativo e tecnico di alcuni mesi per poter giungere alla stipula ed alla sua pratica applicazione, ponendo una pietra miliare in termini di sicurezza nel mondo del trasporto pubblico campano e nazionale». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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