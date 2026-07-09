Circumvesuviana al via le scorte della Polfer sui treni per Sorrento

Da puntomagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato il piano di sicurezza estivo sulla tratta Napoli-Pompei-Sorrento della Circumvesuviana. Le scorte della Polizia Ferroviaria sono attive sui treni per Sorrento, con l’obiettivo di aumentare la sorveglianza e prevenire eventuali incidenti o comportamenti illeciti lungo il percorso. Le operazioni sono state avviate in conformità con le disposizioni di sicurezza previste per questa stagione.

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Sicurezza sui treni della Circumvesuviana: attive le scorte della Polizia Ferroviaria sulla tratta Napoli-Pompei-Sorrento. Partito il piano di sicurezza estivo. Sono partiti nella mattinata di oggi, 9 luglio, i servizi di scorta della Polizia di Stato a bordo dei treni della Circumvesuviana lungo la tratta Napoli-Pompei-Sorrento. L’iniziativa rientra nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – e l’Ente Autonomo Volturno (EAV). A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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